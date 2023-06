MNE britânico ao Expresso: “Há a expectativa de que um negro na política tenha de ser de esquerda”

foto james manning/pa images via getty images

James Cleverly, 53 anos, é chefe da diplomacia britânica há um ano e deputado conservador há oito. Em conversa com o Expresso, pouco antes de assistir à cerimónia dos 650 anos de amizade entre Portugal e Inglaterra, abordou os laços bilaterais e assuntos globais, como a guerra na Ucrânia e a ascensão da China. Descendente de migrantes chegados ao Reino Unido no século XX, mas também dos invasores normandos do século XI, diz já ter sido vítima de racismo.

Comecemos pela sua iminente viagem à China, prevista para julho…

Potencial viagem à China.

