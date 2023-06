O “novo Portugal”, o convite a Carlos III e a subida das taxas de juro: Marcelo faz balanço da viagem a Londres

Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que o Reino Unido deve perceber “o que é o Portugal hoje”. Falando com jornalistas na embaixada portuguesa em Londres, depois da cerimónia dos 650 anos da amizade luso-britânica, o Presidente da República revelou ter convidado Carlos III para visitar Portugal, numa “proposta quase irrecusável”, e recomendou que os bancos remunerem melhor os depósitos.

Uma diáspora portuguesa mais jovem e qualificada precisa do reagrupamento familiar, que a planeada nova lei da imigração britânica impede, defendeu o chefe de Estado. A seu ver, faz falta conhecimento mútuo mais aprofundado.

Recebido pelo rei Carlos III no Palácio de Buckingham antes de uma cerimónia religiosa na Capela da Rainha — outrora usada por Catarina de Bragança, filha de D. João IV que casou com Carlos II de Inglaterra — o Presidente convidou o chefe de Estado britânico para visitar Portugal. “A reação foi, em princípio, positiva”, afirmou Marcelo.

Condecoração “excecionalíssima”

Explica que não deverá ser uma visita de Estado. “Ele faz uma ou duas por ano, e são muito longas”, explicou. Daí que seja preferível “uma visita mais curta, concentrada no que lhe interessa: o novo Portugal na energia, no digital, na natureza sustentável”. Carlos quererá também “estar com a comunidade britânica em Portugal, com quem já não está desde que era príncipe de Gales”.

Marcelo quis explicar ainda porque atribuiu a Carlos III o Grande-Colar da Ordem da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito. “Foi a mais alta condecoração portuguesa atribuída a Isabel II”, recordou. A mãe do atual rei recebeu-a em 1993, do Presidente Mário Soares.