Quatro espiões morreram afogados num lago italiano e a história é digna de um filme ao estilo “007”

Já passaram seis dias desde que quatro dos 21 passageiros de um iate de 16 metros que navegava no Lago Maggiore, em Itália, apareceram mortos. Poderia tratar-se de uma tragédia, fruto de uma catástrofe natural, se os meios de comunicação italianos não tivessem dado conta de que 13 dos passageiros estavam ligados à Mossad israelita e oito ao Departamento de Informação e Segurança (DIS) de Itália.

A história tem contornos de um filme de espionagem. Pelo que descreve a imprensa internacional, no dia em que se deu o “acidente”, caiu uma tempestade sobre o lago localizado no sopé dos Alpes, entre as regiões italianas da Lombardia e do Piemonte.

Entre os “afogados” constam dois elementos dos serviços secretos italianos, identificados como Tiziana Barnobi, de 53 anos, e Claudio Alonzi, de 62 anos; um agente reformado da Mossad, Simoni Erez, e uma mulher russa de 50 anos, Anna Bozhkova , com autorização de residência em Itália e descrita como mulher do capitão do barco.

Alguns dos passageiros tinham casa na região, que fica próxima da Suíça, país de trânsito para espiões. Os outros 17 passageiros conseguiram nadar até terra, enquanto o barco naufragava.

De acordo com os relatos de vários jornais italianos, ingleses e americanos, o barco com o nome "Gooduria" – um jogo de palavras que significa "prazer" – teria sido alugado para uma “festa” ou “encontro” de espiões. O diário italiano Corriere della Sera, levantou a suspeita de que andariam a investigar magnatas russos, com propriedades em redor do lago.

O procurador italiano que está a investigar o caso, Carlo Nocerino, confirmou à imprensa italiana a nacionalidade aparente das vítimas e referiu que apenas o capitão Claudio Carminati e a mulher não trabalhariam para os serviços secretos.

O capitão do barco – agora suspeito de crimes de naufrágio e homicídio culposo – terá dito às autoridades que não havia previsão de mau tempo, mas que “numa questão de 30 segundos, caiu um apocalipse” sobre eles, com com ventos de 70 km por hora, que levou a que o barco se virasse e caíssem à água.

A embarcação, registada na Holanda, partira de Lisanza no domingo de manhã e parou na Isola Pescatori para almoçar, tendo o acidente acontecido na noite de domingo passado.