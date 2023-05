Ex-primeira-ministra britânica Liz Truss anuncia visita a Taiwan para “mostrar solidariedade”

Liz Truss ficou na história do Reino Unido por ter ocupado o cargo de primeira-ministra apenas 45 dias. Foi o mandato mais curto na liderança de um Governo britânico. Apesar de se ter demitido, não se remeteu ao silêncio político. Esta terça-feira o seu gabinete fez um anúncio que pode criar tensões entre o Reino Unido e a China: na próxima semana vai visitar Taiwan, onde fará um discurso.

“Taiwan é um farol de liberdade e democracia. Estou ansiosa por mostrar solidariedade com o povo taiwanês em pessoa, perante a retórica e comportamento cada vez mais agressivos do regime de Pequim”, disse a conservadora em comunicado, citada pela agência Reuters. Prevê-se que durante a viagem tenha encontros com membros do Executivo de Taiwan.

A decisão de Truss desagradará à China, que tem manifestado oposição a visitas diretas de dirigentes estrangeiros a Taiwan. A República Popular encara Taiwan como território chinês. A região é reconhecida por apenas 13 países, apesar de várias figuras políticas ocidentais terem visitado a ilha ao longo dos últimos anos.

Mísseis depois da visita de Pelosi

Em agosto de 2022, a então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou Taiwan. Pequim reagiu disparando mísseis balísticos para as águas circundantes.