Comissão Europeia exige aos funcionários que desinstalem o TikTok

A Comissão Europeia decidiu suspender a rede social Tik Tok nos telemóveis dos funcionários. A medida aplica-se aos telefones de trabalho dos funcionários e aos pessoais, caso estejam registados nos serviços de dispositivos móveis da Comissão. A medida é justificada com a necessidade de “proteger a Comissão contra ameaças de cibersegurança e ações que possam ser exploradas para ciberataques”, explica um comunicado da entidade.

No email enviado aos funcionários, é requerido que desinstalem a rede social dos seus telemóveis “o mais cedo possível” e antes de dia 15 de março. A partir dessa data “será considerado que os dispositivos com a aplicação instalada não cumprem [as regras de] ambiente empresarial”.

“A medida está em linha com as políticas de cibersegurança estritamente internas da Comissão para o uso de dispositivos móveis para comunicações relacionadas com trabalho”, é ainda referido no comunicado da Comissão.

TikTok diz-se desapontado

Em conferência de imprensa, o comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, recusou-se a indicar se houve algum incidente a envolver a rede social, escreve a agência Reuters. O TikTok mostrou-se desapontado com a decisão, alegando ter sido tomada com base em equívocos fundamentais.

“Contactámos a Comissão para esclarecimentos e explicar como protegemos os dados de 125 milhões de pessoas na União Europeia que usam o TikTok todos os meses”, disse um porta-voz da firma dona da aplicação, citado pela Reuters.

Depois de em janeiro ter sido proibida a instalação da aplicação em telefones oficiais no Congresso dos Estados Unidos, a Comissão Europeia reuniu-se com o líder do TikTok, Shou Zi Chew, para analisar a forma como a rede social protege a privacidade dos utilizadores.

Em videochamada com Chew em janeiro, Breton ameaçou proibir o uso do TikTok na UE se a empresa não reforçasse esforços para cumprir a regulação comunitária ao nível da segurança dos utilizadores. “Com públicos jovens há grande responsabilidade. Não é aceitável que por trás de funcionalidades aparentemente divertidas e inofensivas os utilizadores demorem segundos a aceder a conteúdo nocivo e por vezes até potencialmente fatal”, disse então.