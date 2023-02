Na América já se discute a ilegalização do TikTok (por ser uma “droga digital” e uma arma política entre os EUA e a China)

Autorizar a continuação do TikTok nos Estados Unidos seria “permitir que a antiga União Soviética comprasse ‘The New York Times’ ou ‘The Washington Post’ em plena Guerra Fria”, diz ao Expresso o republicano Mike Gallagher, um de três congressistas americanos ouvidos para este trabalho, num universo de mais de duas dezenas de fontes contactadas.

Licenciado em Princeton, Gallagher integrou as forças armadas dos Estados Unidos quase uma década. Cumpriu dois destacamentos na Guerra do Iraque. Aos 38 anos, este representante do estado do Illinois tornou-se presidente do Comité especial de Competição Estratégica entre os EUA e o Partido Comunista Chinês. Neste órgão da Câmara dos Representantes, criado no início do ano, a polarização política fica à porta. Democratas e republicanos insistem que é hora de pressão máxima sobre Pequim. Tal reflete o sentimento de 80% da população que, segundo estudo do Pew Research Center, publicado há menos de um ano, nutre “sentimento desfavorável” em relação ao regime chinês.