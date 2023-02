O que pode um balão destroçar nas relações entre dois titãs rivais?

1 Onde está agora o balão espião?

O balão gigante que voou da China até aos Estados Unidos, a alta altitude, está agora esvaziado depois de ter sido abatido por um caça Raptor F-22 sobre o Atlântico. O balão foi abatido no sábado passado, uma semana após ter entrado no espaço aéreo americano. Foi declarada uma zona de exclusão aérea ao largo da costa da Carolina do Sul antes de se dar início à operação de recolha dos fragmentos espalhados numa área de cerca de três quilómetros de destroços. A operação foi levada a cabo por barcos da Guarda Costeira e da Marinha. Comentou-se que seria fácil recolher os destroços, já que na zona a profundidade das águas é de 14 metros.