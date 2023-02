Sismo na Turquia: Onde estava o Estado quando o mundo desabou?

Quase uma semana depois do primeiro abalo sísmico no sueste da Turquia e noroeste da Síria, que ocorreu as 4h17 de segunda-feira, a dimensão da tragédia ainda não é conhecida, mas milhões de turcos começam a questionar por que motivo não estava o país mais bem preparado para esta situação. Exigem uma resposta adequada nas próximas semanas.

A região sofreu o maior desate natural de sempre na História dos dois países. Dez províncias na Turquia e duas na Síria, uma área de cerca de 100 mil quilómetros quadrados, foram arrasadas quando a falha do leste da Anatólia deu de si, matando dezenas de milhares de pessoas e desalojando muitos milhões, no meio do inverno, com temperaturas negativas. O primeiro abalo, de 7,8 na escala de Richter, foi seguido de centenas de réplicas, algumas bem fortes, incluindo um tremor de terra com a intensidade de 7,5 na mesma escala, nove horas depois. Ambos foram superiores ao grande abalo de 1999, em Istambul, que vitimou mais de 17 mil pessoas.