"Agora combatemos pela via certa da Humanidade": revista de imprensa russa no rescaldo da visita de Zelensky aos EUA

A reação da imprensa russa à inesperada visita do Presidente ucraniano aos Estados Unidos, quarta-feira, foi bem resumida por Julia Davis, do site Russian Media Monitor, que segue infatigavelmente as intervenções xenófobas dos órgãos de comunicação controlados pelo Kremlin. Volodymyr Zelensky conseguiu promessas do Presidente americano, Joe Biden, e pediu ao Congresso mais apoio militar contra Moscovo. “Um dos propagandistas favoritos de Putin, Vladimir Solovyov, passou-se mesmo antes de Zelensky ter aterrado em Washington, e daí só piorou” escreveu Davis na rede social Twitter, quinta-feira.

