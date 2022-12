Comité “6 de janeiro” aconselha que Trump seja julgado. Quais as acusações, provas e próximos passos?

Quais foram, de forma resumida, as conclusões do comité?

Os membros do comité formado para investigar o que se passou no dia 6 de janeiro de 2021 concluíram que a invasão do Capitólio não teria acontecido sem a intervenção de Donald Trump. Isso ficou escrito no documento final com as conclusões do painel. Trump, segundo o mesmo comité, providenciou “ajuda e respaldo aos revoltosos”, violando assim “múltiplas leis federais”.

