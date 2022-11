Milhões de micróbios adormecidos nos gelos estão a voltar à vida

No Antropoceno, era em que vivemos, as alterações climáticas têm impacto na maior parte da vida na Terra. Este é o ponto de partida do resumo de um estudo publicado em 2019 na “Nature Review Microbiology”, cujo título especifica o alerta da comunidade científica à Humanidade: “Temos de aprender não só como os microrganismos afetam as alterações climáticas (incluindo a produção e consumo de gases com efeito de estufa), mas também como serão afetados pelas alterações climáticas e outras atividades humanas.”

A afirmação documenta o papel central e a importância global dos microrganismos na biologia das alterações climáticas. Nada mais pertinente para considerar no estudo dos micróbios capturados nos gelos, que estão a ser libertados à medida que estes derretem no Ártico, Antártida, Gronelândia, Sibéria ou Norte do Canadá. É um mundo novo de micróbios que poderiam ser utilizados, por exemplo, para fertilizar ecossistemas, mas, antes disso, têm de ser conhecidos.

