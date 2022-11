Eleições nos EUA: republicanos só precisam de mais um assento para garantir o controlo da Câmara dos Representantes

O Partido Republicano está prestes a garantir o controlo da Câmara dos Representantes norte-americana: falta-lhe apenas um assento para chegar aos 218 lugares, número suficiente para conquistar o poder aos democratas.

Várias corridas eleitorais ficaram resolvidas esta segunda-feira com vitórias para o partido conservador: Michelle Steel e Ken Calvert foram reeleitos na Califórnia, e o ex-veterano da Marinha Brandon Williams venceu em Syracuse (Nova Iorque), um distrito que já era republicano mas onde os democratas ganharam nas duas últimas presidenciais.

David Schweikert, um republicano pró-armas que está no Congresso desde 2011, também garantiu a reeleição pelo 1.º distrito do Arizona esta segunda-feira – uma corrida que os democratas lideraram durante vários dias.

Contas feitas, há ainda 14 corridas com resultados por apurar. E é possível que o controlo da Câmara de Representantes fique decidido esta terça-feira: dos distritos onde a contagem continua a decorrer, há vários onde os republicanos estão na linha da frente para ganhar a corrida.

Um estado-chave para perceber esta vantagem é a Califórnia: o partido de Trump continua a liderar no 3.º e 41.º distritos, sendo que no primeiro caso o candidato conservador, Kevin Kiley, tem neste momento uma vantagem de seis pontos percentuais, diz o jornal “The New York Times”.

Além disso, os republicanos também continuam com uma vantagem confortável no 27.º e 45.º distritos californianos (11 e sete pontos percentuais respetivamente), apesar de se verificar uma recuperação democrata nos últimos dias. Estes dois distritos deram a vitória a Joe Biden nas últimas presidenciais.

Além disso, a candidata republicana no 3.º distrito do Colorado tem uma vantagem de apenas 0,4 pontos percentuais e os votos estrangeiros e por correspondência ainda não foram contados.

Se algum destes distritos cair para o lado republicano nas próximas horas, o partido de Trump será capaz de confirmar o controlo da Câmara dos Representantes – o que iria significar um Congresso dividido para os próximos quatro anos, uma vez que os democratas foram capazes de manter o controlo do Senado.

Esta iminente vitória republicana já se transformou em disputas internas: esta segunda-feira, o congressista Andy Biggs do Arizona anunciou no canal televisivo “Newsmax” que vai candidatar-se a presidente da Câmara dos Representantes, opondo-se assim a Kevin McCarthy, da Califórnia, o atual líder dos republicanos na Câmara que se atirou ao lugar logo na noite eleitoral (quando o controlo republicano ainda não era provável).