Invasão do Capitólio: Mike Pence acusa Trump de o ter posto “em perigo”

O antigo vice-presidente americano Mike Pence (2017-21) disse em entrevista ao canal televisivo ABC que as palavras de Donald Trump no dia da invasão ao Capitólio – que decorreu a 6 de janeiro de 2021, 14 dias antes de Joe Biden tomar posse – foram “irresponsáveis”.

O antigo Presidente “decidiu ser parte do problema”, acusa o homem que foi seu vice, destacando os riscos que a sua retórica gerou. “As palavras do Presidente nesse dia na manifestação [antes do tumulto] colocaram-me, à minha família e a todos no edifício do Capitólio em perigo.”

Em setembro passado, Trump afirmou que não escolherá Pence como candidato a vice-presidente se concorrer à Casa Branca em 2024, escreveu a revista “Business Insider”. Além disso, considerou “suicídio político” Pence ter-se recusado a intervir no processo de certificação das eleições que o afastaram da presidência.

Durante audiências da comissão parlamentar de investigação ao ataque ao Capitólio, foram ouvidos testemunhos em como Trump pressionou Pence a anular os resultados das presidenciais que deram vitória a Biden, apesar de ter sido alertado de que isso seria uma violação da lei.

O vice-presidente não cedeu, declarando não ter autoridade para determinar que votos eleitorais deviam ou não ser contabilizados.

A desobediência de Pence a Trump, preferindo seguir a lei, valeu-lhe ataques do ex-Presidente nas redes sociais. “Mike Pence não teve a coragem de fazer o que devia ter sido feito para proteger o nosso país e a nossa Constituição, dando aos Estados uma hipótese de certificar um conjunto de factos corrigidos, não os imprecisos e fraudulentos que anteriormente pediram para certificar. Os Estados Unidos exigem a verdade”, escreveu Trump no Twitter enquanto decorria a invasão.

Questionado pela ABC sobre essa publicação, Pence disse que ficou “irritado”, mas que se voltou para a sua filha e disse: “Não é preciso coragem para violar a lei. É preciso coragem para a respeitar”.

Durante a invasão ao Capitólio houve insurgentes a ecoar a frase “Hang Mike Pence” (“Enforquem Mike Pence”). A expressão tornou-se tendência no Twitter e acabou por ser travada pela rede social, já depois da suspensão da conta de Trump.

Pence encontrava-se no Capitólio quando os invasores entraram no edifício. Segundo o jornal britânico “The Guardian”, o então vice-presidente foi encaminhado para uma localização segura onde permaneceu quatro horas e meia, tendo estado a cerca de 12 metros da multidão que invadiu o Capitólio.