Ex-ministro brasileiro pede desculpas ao embaixador português pelo “tratamento inqualificável” que Bolsonaro teve com Portugal

O diplomata e ex-ministro brasileiro Rubens Ricupero aproveitou a presença do embaixador de Portugal no colóquio “Bicentenário da Independência: laços culturais entre Brasil e Portugal” para endereçar um pedido de desculpas públicas ao Estado português. Em causa está a forma como o ainda Presidente Jair Bolsonaro conduziu as relações institucionais entre os dois países.

“Nós temos o dever de pedir desculpas ao Presidente de Portugal e ao povo português pelo tratamento inqualificável de que foi alvo o chefe de Estado da República Portuguesa por parte de um brasileiro que desonra a cada dia o alto cargo de presidente do Brasil que imerecidamente ocupa”, disse Ricupero.

Para Francisco Seixas da Costa, que foi embaixador de Portugal no Brasil no início do século e que assistiu ao ato em questão, Ricupero é “uma grande figura da diplomacia brasileira”. Muito ativo nas redes sociais, Seixas da Costa descreveu o colóquio como “um belo debate, que tive o prazer de manter, com o embaixador Rubens Ricupero, um docente universitário e antigo membro do governo. As nossas intervenções foram comentadas pelo embaixador Marcos Azambuja".

“O embaixador Ricupero desenvolveu uma interessante reflexão sobre a relação entre o tempo da emancipação brasileira e a eclosão da revolução liberal em Portugal. A minha intervenção assentou nos vários olhares portugueses sobre o Brasil, desde a independência do país até aos dias de hoje, na perceção pública e na atitude da elites", . A minha intervenção assentou nos vários olhares portugueses sobre o Brasil, desde a independência do país até aos dias de hoje, na perceção pública e na atitude da elites", escreveu Seixas da Costa na sua conta no Facebook "A conversa, atravessada por questões do público, evoluiu depois para aspetos relacionados com a situação política atual no Brasil, as eleições intercalares americanas e os desafios da segurança europeia, com o conflito no Leste do continente como pano de fundo”, pode ser ouvida AQUI

O colóquio foi uma “parceria entre e embaixada de Portugal no Brasil e o CEBRI, com o financiamento da estrutura de de missão para os 200 Anos da Independência do Brasil, coordenada pelo embaixador Ribeiro Telles”, disse ao Expresso Luís Faro Ramos, atual embaixador de Portugal em Brasília.

Aos 85 anos, Ricupero tem tomado posições públicas contra a desflorestação da Amazónia, um dos pontos quentes da COP 27, a decorrer no Egito, com a presença de Lula da Silva.