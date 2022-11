Relações entre Portugal e o Brasil em debate no Rio de Janeiro

Dois meses depois de o coração de D.Pedro ‘desfilar’ em Brasília com honras de chefe de Estado, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais acolhe esta terça-feira, no Rio de Janeiro, o debate “Bicentenário da Independência: laços culturais entre Brasil e Portugal”.

O colóquio conta com a participação do ex-ministro do Meio Ambiente brasileiro, Rubens Ricupero, da curadora de arte Evangelina Seiler, e do conselheiro emérito do CEBRI, Marcos Azambuja. Os dois oradores portugueses são o atual embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, e Francisco Seixas da Costa, que ocupou o mesmo posto entre 2005 e 2009.

Além da análise do que de substancial existe na relação entre os dois países de língua portuguesa, o colóquio “é um incentivo a celebrar importantes marcos da vida cultural luso-brasileira, como o centenário de nascimento do escritor José Saramago e sua fundamental contribuição para a difusão da língua portuguesa, e a primeira travessia aérea sobre o Atlântico Sul, entre Lisboa e o Rio de Janeiro”, informa o CEBRI.

Tudo indica que a recente eleição de Lula da Silva para o cargo de Presidente do Brasil (será empossado a 1 de janeiro) dita um reaproximar das relações institucionais entre Brasília e Lisboa. Lula está no Egito para participar na COP 27 e deve passar por Lisboa na próxima semana.

Brasil deve adotar regime semipresidencialista

Em junho deste ano, o ex-Presidente Michel Temer — doutorado em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e ex-professor de Direito Constitucional — defendeu que o futuro político do seu país passa por um reforma do sistema político e pela adoção do regime semipresidencialista.

Para o ex-Presidente do Brasil, o sistema semipresidencialista português “tem sido a principal base” para o projeto do deputado Samuel Moreira. do Partido da Social Democracia Brasileira, que está a ser debatido no Congresso.

Se este projeto vier a ser aprovado, “será bom para o Brasil e, neste particular, o ensinamento, com toda a franqueza, terá vindo de Portugal”, disse Temer, que falou via Zoom, na conferência “Brasil-Portugal: Perspetivas de Futuro”, realizada na Fundação Gulbenkian, no âmbito das comemorações do bicentenário da independência do Brasil.

A organização do colóquio é uma “parceria entre e embaixada de Portugal no Brasil e o CEBRI, com o financiamento da estrutura de de missão para os 200 Anos da Independência do Brasil, coordenada pelo embaixador Ribeiro Telles”, disse ao Expresso Luís Faro Ramos. O debate pode ser acompanhado AQUI, a partir das 13h desta terça-feira.