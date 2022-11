“Lei liberticida” é primeira mancha no Governo de Giorgia Meloni

As sondagens indicam que os italianos não têm grandes queixas sobre Giorgia Meloni. Primeira-ministra há duas semanas, viu as intenções de voto no seu partido Irmãos de Itália (FdI, extrema-direita) subirem de 26% para 28% desde as legislativas de 25 de setembro.

