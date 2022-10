Estados Unidos: Democratas ‘brincam’ à roleta-russa

Bob Burns teima que Donald Trump “é o pai que todos desejam”. Apaixonado por armas, este republicano e ex-tesoureiro de um condado no New Hampshire venceu as primárias do segundo distrito eleitoral daquele Estado graças, em parte, a uma torrente de anúncios que o descreviam como “verdadeiro conservador”, capaz de “desempenho trumpiano” no futuro Congresso e “defensor da vida”.

Durante o verão, a propaganda foi transmitida todos os dias nos canais públicos de TV e rádio. Sempre por volta das 18h, horário nobre imposto pela rotina ancestral da população, que, pela madrugada, já trabalha nas vastas propriedades do Oeste, algumas nas mãos das mesmas famílias desde o século XVII. No final de cada comunicação ouvia-se um esclarecimento: “Pago por Democrats Serve. Democrats Serve é responsável por este conteúdo, cujo uso não é autorizado por nenhum candidato ou comité associado.”