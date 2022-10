Bolsonaro diz que não entende pergunta de jornalista português: “Não falo espanhol nem portunhol”

“Não falo espanhol nem portunhol”. Foi esta a explicação dada pelo Presidente brasileiro e recandidato às eleições Jair Bolsonaro para justificar o facto de não perceber uma pergunta feita pelo jornalista português Pedro Sá Guerra, numa conferência de imprensa realizada sexta-feira à noite.

No encontro com jornalistas após o último debate televisivo com Lula da Silva, transmitido pela Rede Globo, o repórter português, ao serviço da RTP, pediu a Bolsonaro para comentar o facto de alguns líderes internacionais terem demonstrado enorme preocupação com o resultado das presidenciais deste domingo.

“Não entendo”, começou por dizer Bolsonaro. Quando o jornalista e correspondente do canal público se ofereceu para repetir a questão, o Presidente brasileiro respondeu: “Se você repetir eu vou continuar não entendendo. Não falo espanhol nem portunhol”.

Demonstrando que, afinal, tinha percebido a questão, Jair Bolsonaro acabou por responder que esteve há pouco tempo com o presidente norte-americano Joe Biden, que já falou com o presidente russo Vladimir Putin e que conversa com o “mundo árabe”.

Bolsonaro e Lula da Silva confrontaram-se sexta-feira à noite no último debate televisivo antes das presidenciais deste domingo.

No debate, transmitido pela Globo a menos de 48 horas da abertura das urnas, Bolsonaro focou a sua intervenção em temos como corrupção, programas sociais e a chamada “pauta de costumes”, enquanto Lula concentrou o discurso nas conquistas alcançadas durantes os seus mandatos, entre 2002 e 2010.

Bolsonaro está atrás nas sondagens, mas por uma pequena margem. Nos últimos dias, algumas sondagens chegaram a dar empate técnico entre os dois candidatos.