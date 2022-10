Brasil contra Brasil: retrato de um país dividido pelo ódio. Lula e Bolsonaro vão a votos este domingo

A 8 de de outubro, em Goiânia, no coração do Brasil, Damares Alves, pastora evangélica, ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e senadora eleita na primeira volta destas eleições, não poupou ao choque os fiéis da Assembleia de Deus Ministério Fama. Explicou que na ilha de Marajó, no estado do Pará, existem crianças brasileiras alvo de tráfico internacional, a quem tiram “os dentinhos” para melhor fazerem sexo oral. E outras a quem dão apenas alimentação pastosa para melhor fazerem sexo anal. O Ministério Público não encontrou quaisquer sinais destas situações, que recuperam uma teoria divulgada na internet desde 2010 por grupos de seguidores da QAnon, apoiantes radicais de Donald Trump. Confrontada com a ausência de provas, Damares, a mulher que disse ter visto Jesus sobre uma goiabeira, respondeu que estava apenas a repetir o que “o povo” lhe dissera nas ruas.

