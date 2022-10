Ataque ao Capitólio: Steve Bannon condenado a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com investigação do Congresso

Steve Bannon, um dos principais ideólogos da extrema-direita norte-americana e ex-conselheiro de Donald Trump, foi condenado esta sexta-feira a quatro meses de prisão e a uma multa de 6500 dólares por se recusar a colaborar com a investigação do Congresso norte-americano ao ataque ao Capitólio, que ocorreu no ano passado.

Assim, Bannon pode tornar-se a primeira pessoa em mais de 50 anos a ser privada da sua liberdade por não cumprir uma intimação do Congresso. O tribunal confirmou que vai impor a pena, mas autorizou a libertação de Bannon até que um eventual recurso esteja terminado.

“Ignorar intimações do Congresso mostra uma falta de respeito pelo poder legislativo, que exerce a vontade do povo dos Estados Unidos”, lembrou o juiz Carl J. Nichols, do tribunal do distrito de Columbia (Washington D.C.), onde o caso está a ser julgado. Bannon “não mostrou quaisquer remorsos" e “não assumiu responsabilidade por se ter recusado a obedecer à intimação" judicial, justificou o juiz.

Bannon começou a ser julgado em julho por desrespeito ao Congresso (contempt), dado que ignorou os pedidos da justiça para testemunhar sobre o seu papel nos acontecimentos do ataque que vitimou cinco pessoas – e que levou ao suicídio de quatro agentes da polícia nos meses seguintes.