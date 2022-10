A Suécia tem um novo primeiro-ministro: quer um governo "para todas as pessoas", mas incentivos para os estrangeiros saírem do país

Ulf Kristersson tem presença assídua nas redes sociais. As publicações dividem-se entre mensagens políticas e uma janela planeada para a vida do primeiro-ministro sueco: o plano focado na pulseira com as cores da bandeira da Ucrânia, um recuo ao dia do seu casamento, o copo na mão e os afagos ao cão, que se chama Winston. Kristersson é novo no cargo mas tem experiência na área da comunicação. Apesar de ter entrado cedo para a política, assumindo a presidência da juventude partidária do ‘Moderaterna’ em 1988 e tornando-se deputado em 1991, fez algumas pausas: trabalhou como consultor de comunicação e integrou o conselho de uma agência de adoção. É licenciado em Economia.

O político da ala da direita já foi à guerra e perdeu. Na batalha de Lycksele – nome dado ao congresso da liga da juventude do partido Moderados que teve lugar em 1992 – perdeu a liderança por três votos. De acordo com o Le Monde, foi criticado por preferir comunicação a pensamento político. O seu sucessor no cargo foi Fredrik Reinfeldt, que se veio a tornar primeiro-ministro em 2006.

Agora esse papel vai ser assumido por Kristersson, que foi convidado para formar governo apesar do seu partido ter sido apenas a terceira força política nas eleições de setembro, conquistando 19,1% do eleitorado. A façanha exigiu uma mudança que contraria o próprio nome do partido: o Moderados passou a cooperar com a extrema-direita. Em conjunto, a direita e a extrema-direita somaram 176 assentos parlamentares, contra 173 lugares do bloco de centro-esquerda.

Basta ler as declarações políticas feitas por Ulf Kristersson há quatro anos para a viragem política se tornar evidente. “Não vamos negociar com os Democratas da Suécia na formação de um governo, nem sobre se esse governo pode assumir o poder, nem em relação a um orçamento. Isso não acontecerá”, disse em 2018. No ano anterior, Kristersson assumiu a liderança do partido depois da sua predecessora ter sido afastada por admitir a possibilidade de negociação com os Democratas da Suécia, escreveu a Reuters.

O Democratas da Suécia é um partido com raízes neo-nazis, que se afastou de símbolos dessas origens, nomeadamente da torcha azul e amarela que compunha o seu logótipo, mas manteve as medidas anti-imigração no programa. Um dos objetivos do partido é possibilitar a rejeição de pedidos de asilo com base na religião dos requerentes. E é um dos partidos que agora viabiliza a governação de Kristersson. O dirigente conservador contou com os votos da extrema-direita quando, na segunda-feira, foi eleito primeiro-ministro com maioria absoluta no Parlamento.

No exterior, apoio à Ucrânia. No interior, penas mais pesadas

O novo Governo será formado pelos três partidos de direita (Moderados, Democratas-Cristãos e Liberais), contando com o apoio parlamentar do partido Democratas da Suécia. No discurso sobre as políticas governamentais que se avizinham, Ulf Kristersson destacou quatro temas: criminalidade, recessão aliada a problemas económicos que diz decorrerem da imigração, crise energética e a adesão à NATO.

tim aro/tt/epa/lusa

Na política externa associada à guerra, o apoio à Ucrânia mantém-se, incluindo através do envio de armamento e de um programa de reconstrução a longo prazo. A visão de Kristersson já era clara neste ponto, quando afirmou em maio que “todos temos um dever de apoiar a defesa da Ucrânia e manter-nos firmes com o compromisso de valores e interesses europeus partilhados”.

A nível interno, uma das promessas deixadas por Kristersson foi o lançamento “da maior ofensiva contra crime organizado da história sueca”. O seu governo quer rever toda a legislação penal, implementando novas sentenças para quem é reincidente, duplicar as penas para ofensas criminais cometidas em ambientes de gangues e expulsar do país mais criminosos sem nacionalidade sueca. Avizinham-se novos poderes policiais, com a permissão de testemunhas anónimas, medidas coercivas secretas e zonas para mandar parar e revistar pessoas.

Fechar as portas

Quando em 2014 foram relatados desafios à política de abertura da Suécia, numa altura em que os números de refugiados da Síria e do Iraque estavam a crescer, a estratégia do partido Moderados foi no sentido de maior tolerância. “Apelo ao povo sueco para abrir os seus corações”, disse na altura Fredrik Reinfeldt, citado pelo New York Times. O ex-líder político defendeu que os refugiados ajudavam a construir “uma Suécia melhor”.

Com Kristersson a assumir agora a liderança do governo, o rumo escolhido pelo partido em relação à imigração é diferente. O novo primeiro-ministro anunciou o objetivo da legislação da Suécia não dar mais direitos do que os exigidos pela União Europeia. “O Governo vai aumentar as possibilidades de realizar controlos internos de estrangeiros, condições mais rigorosas para reunião familiar e incentivos para regressos voluntários a quem assim o escolher”, discursou.

A lista de medidas no campo da imigração é extensa: tirar a autorização de residência em mais situações, exigir salários mais altos e limitar a mudança de carreira na imigração por motivos laborais e rever os processos de asilo. “A revisão vai incluir os critérios para conselhos públicos e avaliação de casos relativos a convertidos e pessoas LGBTQI”, observou. Será avançada uma proposta para que pedir esmola seja proibido. “O uso de dados biométricos de estrangeiros vai aumentar, e serão priorizadas as medidas para aumentar a proporção de expulsões forçadas”, acrescentou.

Estas propostas políticas foram anunciadas no mesmo discurso em que Kristersson declarou formar um governo “para todas as pessoas” que vivem na Suécia e que pretende liderar a Suécia “de um país dividido para um país unido”.