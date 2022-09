Rushan Abbas: “O sangue dos uigures não devia tornar a China economicamente forte”

A ativista norte-americana uigur Rushan Abbas está em Portugal a convite da Embaixada dos Estados Unidos. Fundadora e diretora executiva da organização Campaign for Uyghurs, há anos que tenta chamar a atenção para a Região Autónoma Uigur de Xinjiang, na China, onde as Nações Unidas indicaram recentemente que podem estar a ser cometidos crimes contra a Humanidade. Uma avaliação a que a China se opõe, argumentando que é baseada em desinformação.

