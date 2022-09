Nagorno-Karabakh: dois anos depois, espectro da guerra volta a pairar nas montanhas do Cáucaso

Menos de dois anos depois da assinatura de um acordo de cessar-fogo, patrocinado pela Rússia, entre a Arménia e o Azerbaijão, que pôs fim à curta, mas sangrenta guerra por causa do enclave de Nagorno-Karabakh no outono de 2020, os combates voltaram às montanhas do Cáucaso. Esta terça-feira, bombardeamentos com drones, barragens de artilharia e combates ao longo da linha de fronteira entre esses dois países causaram a morte a pelo menos 49 arménios, militares e civis. Yerevan e Baku trocam acusações: a Arménia acusa o Azerbaijão de iniciar as hostilidades, e de tentar avançar sobre as suas posições na fronteira, algumas das quais foram já conquistadas pelas forças azeris. Já o ministério da Defesa em Baku emitiu um comunicado dizendo que estava apenas a responder “às violações do cessar-fogo por parte da Arménia nos distritos de Dashkesan, Kelbajar e Lachin, depois das suas tropas terem sido alvo de atos subversivos de grande escala, incluindo fogo de morteiros”.

