Morreu esta terça-feira o advogado norte-americano Kenneth Starr.

Kenneth “Ken” Starr ficou mais conhecido por ter liderado a investigação Whitewater, que envolveu vários elementos da administração Clinton. O caso, que decorreu entre 1994 e 1998, começou por analisar alegações de transações imobiliárias inapropriadas no Arkansas, onde Bill Clinton foi procurador-geral e governador.

O âmbito foi posteriormente alargado para incluir outras áreas, nomeadamente suspeitas de perjúrio e obstrução à Justiça no escândalo sobre a atividade sexual do Presidente com a estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky. O processo acabaria por abrir caminho à tentativa falhada de impeachment levantada contra Clinton em 1998.

Antes de se juntar ao Conselho Independente que investigou o Whitewater, ocupou o cargo de advogado-geral dos EUA entre 1989 e 1993. Previamente foi também juiz de Apelações para o Circuito do Distrito de Colúmbia.

Após o impeachment, Ken Starr tornou-se presidente da Baylor University, no Texas. Em 2016 viria a abandonar este cargo após emergirem acusações de que a universidade não tinha lidado adequadamente com acusações de agressões sexuais levantadas contra os jogadores de futebol americano da equipa escolar. Permaneceu contudo na faculdade de Direito como professor.

O advogado sofreu complicações fatais após a realização de uma cirurgia no Baylor St. Luke’s Medical Center, em Houston, indicou a família ao The Washington Post. Tinha 76 anos.