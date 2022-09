Scholtz apresenta novo pacote de 65 mil milhões: “Alemanha será capaz de lidar com este inverno”

O chanceler alemão, Olaf Scholz, assegurou este domingo que a Alemanha “será capaz de lidar com este inverno” e garantir o fornecimento de energia, apesar da redução das entregas do gás russo, de que é bastante dependente.

“A Rússia não é um fornecedor de energia fiável (…) O governo federal preparou-se para esta eventualidade desde o início do ano”, referiu o chefe do governo alemão.

Olaf Scholz disse ainda que, devido à diversificação das fontes de abastecimento e ao aprovisionamento dos ‘stocks’ de gás, o país está em condições de enfrentar uma paralisação prolongada do fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1.

Na sexta-feira, a Gazprom anunciou que o gasoduto Nord Stream 1, vital para os fornecimentos à Europa, vai parar "completamente" para reparação de uma turbina, após ter estado inativo durante três dias para manutenção.

Em comunicado, a Gazprom indicou ter descoberto "fugas de óleo" na turbina durante esta operação de manutenção e indicou que até à sua reparação o fornecimento de gás estará "completamente suspenso". A fabricante de turbinas Siemens Energy declarou na sexta-feira que as fugas de óleo não justificavam tecnicamente a paragem do gasoduto Nord Stream 1.

Medidas de apoio ascendem a 65 mil milhões

As declarações de Olaf Scholz foram feitas na conferência de imprensa em que apresentou um novo pacote de ajuda às famílias e empresas perante o aumento do custo de vida e da energia, subindo para 65 mil milhões de euros o valor global das medidas de apoio na Alemanha. Trata-se do terceiro pacote de apoios, sobre o qual os partidos que integram o governo de coligação alemão chegaram este domingo a acordo.

De acordo com a Deutsche Welle, o governo de Olaf Scholz vai destinar 1,5 mil milhões a descontos em transportes públicos, depois da medida anterior do passe mensal de nove euros ter expirado em agosto.

Neste terceiro pacote, os líderes partidários discutiram ajudas específicas direcionadas às pessoas de menores rendimentos, especialmente aposentados e estudantes, a redução de impostos e um eventual sucessor do bilhete de nove euros para os transportes locais.

O chanceler alemão anunciou ainda que o governo pretende usar os lucros excecionais das empresas de energia para reduzir a fatura energética dos consumidores.

No documento em que avança com um novo plano de ajuda contra a inflação, o governo alemão indica que defenderá uma medida de “dedução parcial dos lucros inesperados” dessas empresas a ser implementado no âmbito da União Europeia, mas afirma-se pronto para agir a nível nacional.