Governos europeus baixam impostos, dão descontos e fazem transferências diretas de dinheiro para mitigar inflação

Com taxas de inflação a aumentar há mais de um ano na Europa, os países do velho continente começaram a tomar medidas para limitar o impacto da subida dos preços junto dos rendimentos dos cidadãos. Por cá, o Governo vai apresentar o seu pacote de medidas na segunda-feira - e a oposição, pela voz do PSD, já apresentou o seu, que inclui reduções de impostos, vales alimentares e apoios às empresas.

Na Europa, as abordagens são múltiplas: depois de descontos nos combustíveis e da diminuição das taxas de impostos a aplicar na eletricidade e no gás - as componentes que mais têm contribuído para o aumento dos preços devido à falta de oferta nascida da pandemia da covid-19 e agravada pela guerra na Ucrânia - países como a Alemanha e França já anunciaram outras medidas que implicam cheques diretos aos cidadãos.

Uma delas é a atribuição direta de dinheiro a trabalhadores para compensar a quebra de rendimentos associada à inflação, o “imposto escondido” que alcançou os 7,9% em agosto no país, em máximos de quase cinco décadas.

Na Alemanha, o ministro das Finanças, Christian Lindner, anunciou esta semana que quer dar 300 euros a todos os trabalhadores, estejam eles a tempo inteiro ou parcial, sujeito a impostos, para compensar um conjunto de medidas muito populares que expiraram no dia 1 de setembro.

A Alemanha já tinha em vigor medidas como descontos nos combustíveis de 0,35 euros por litro na gasolina e 0,17 euros no diesel entre 1 de junho - uma medida que expirou no início de setembro, numa altura em que o governo do chanceler Olaf Scholz prepara um terceiro pacote de medidas de contenção da subida dos preços, segundo a Bloomberg.

Também terminou no dia 1 de setembro o bilhete mensal no valor de 9 euros, com acesso a todos os meios de transporte públicos de cada região, e que já foi responsável pela poupança de 1,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono ao substituir tráfego automóvel, segundo o The Guardian. Foram vendidos 53 milhões de bilhetes desde que a medida entrou em vigor, a 1 de junho.

A medida com maior horizonte de duração foi a descida do IVA do gás natural - um bem escassíssimo na Alemanha atual depois do fecho da torneira pelo Kremlin - que baixou de 17% para 9% até março de 2024.

Em França, a lei de recuperação dos rendimentos, aprovada em agosto pelo governo, aumentou os descontos nos combustíveis e no gás, que passam a ser de 0,30 euros por litro de 1 de setembro a 31 de outubro, descendo para 0,10 euros por litro de 1 de novembro a 31 de dezembro.

Os preços do gás foram congelados e as subidas da eletricidade limitadas a 4% no final de 2021 mantêm estas limitações até ao fim do ano.

Prestações sociais como as reformas mais baixas, o equivalente francês ao rendimento social de inserção, complementos de remuneração a rendimentos baixos, os abonos de família e os abonos por deficiência terão revisões de 4% com retroativos a 1 de julho de 2022. As bolsas de estudo sociais também serão aumentadas em 4%.

De recordar que a taxa de inflação de agosto em França estimou-se nos 5,8%, desacelerando face ao mês anterior.

Os estudantes com bolsa e as pessoas que auferem abaixo do rendimento mínimo receberão um subsídio extra de 100 euros em setembro, com bonificação de 50 euros por menor.

Até 30 de junho de 2023, as rendas só poderão ser aumentadas em 3,5%, tanto na habitação como nos arrendamentos comerciais.

O governo eliminou também o equivalente português à contribuição audiovisual, que em França tem um valor substancialmente superior ao nacional: 138 euros.

O governo francês aprovou ainda medidas que reduzem as contribuições dos patrões e dos trabalhadores independentes ao Estado, por períodos alargados de tempo.

Em Espanha, o governo de Madrid anunciou esta semana a redução do IVA do gás de 21% a 5% a vigorar entre outubro e dezembro deste ano, não se excluindo um alargamento para os restantes meses de inverno. Segundo o jornal espanhol Cinco Días, a poupança média será de 20 euros mensais

A baixa soma-se às duas reduções do IVA da eletricidade já efetuadas este ano pelo governo liderado por Pedro Sánchez, que colocaram este imposto nos 5%, à suspensão do imposto de geração elétrica.

Nos transportes, Espanha prolongou em julho, na lei de combate à inflação, o desconto de 20 cêntimos por litro nos combustíveis aprovado em abril até 31 de dezembro.

E entre setembro e dezembro, os passes serão grátis nos comboios suburbanos e comparticipados a 30% nos transportes públicos metropolitanos, desconto que pode ter uma majoração de até 60% pelos governos regionais espanhóis, segundo a EFE.

Na educação, os estudantes com mais de 16 anos com bolsa de estudos pública terão uma bonificação mensal de 100 euros no período em questão, acrescenta a agência espanhola.