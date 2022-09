Líder da UNITA mantém silêncio sobre resultado das eleições em Angola

A UNITA já disse que não aceita os resultados das eleições em Angola, mas o líder do partido mantém-se em silêncio. A Comissão Nacional Eleitoral diz que recebeu duas reclamações do partido, mas nenhuma relacionada com os resultados.

O MPLA venceu com mais de 51% dos votos. Os números foram conhecidos segunda-feira e de imediato contestados pelo maior partido da oposição. A UNITA diz que não vai reconhecer o vencedor, até porque ninguém do partido foi oficialmente informado dos resultados.

A CNE diz que até agora recebeu três reclamações, duas da UNITA, mas nenhuma sobre os resultados, apenas em relação a procedimentos relacionados com a ata. Todas as reclamações foram indeferidas.

A partir do momento em que são conhecidos os resultados, os partidos têm 72 horas para contestar. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior, ainda não se pronunciou.