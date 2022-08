Residência de Trump na Flórida foi alvo de buscas: o que procurava a polícia?

Como foram anunciadas as buscas?

Foi o próprio antigo Presidente dos EUA, Donald Trump, que anunciou na segunda-feira que a polícia federal (FBI, na sigla em inglês) estava na sua propriedade em Palm Beach, na Flórida, a realizar buscas, enquanto ele se encontrava em Nova Iorque. Em comunicado, afirmou que a sua casa estava a ser "sitiada, invadida e ocupada por um grande grupo de agentes do FBI", que teriam, inclusive, arrombado um cofre instalado na residência.

Nenhuma destas informações foi confirmada por agências governamentais. Até ao momento, nem o FIB nem o Departamento de Justiça deram explicações sobre esta operação.

O que procuravam as autoridades?

Sem uma explicação oficial para estas buscas, é impossível nesta fase dar uma resposta definitiva a esta questão. Ainda assim, foi divulgada informação que permite especular sobre as intenções das autoridades. Várias fontes próximas da investigação afirmaram ao jornal norte-americano "New York Times" que as buscas estão aparentemente relacionadas com material que Trump levou para a sua residência e clube privado em Mar-a-Lago quando deixou a presidência da Casa Branca. Outra fonte próxima adiantou à CNN que o FBI apreendeu várias caixas de documentos em casa de Trump nas buscas realizadas na segunda-feira.

Que registos foram desviados da Casa Branca por Trump?

Entre esses registos, encontram-se "muitas páginas de documentos confidenciais", revelaram fontes ao "New York Times". Uma das últimas vezes em que se ouviu falar sobre material retirado por Trump da Casa Branca foi em fevereiro deste ano, quando foi noticiado que o antigo Presidente norte-americano teria desviado registos da Casa Branca que continham informações confidenciais e que estavam guardados em caixas.

Trump foi instado pela Administração dos Arquivos e Registos Nacionais dos EUA (NARA, na sigla em inglês) a devolver o material pouco tempo depois de deixar a presidência do país, mas só o fez em fevereiro deste ano, quando confrontado com a possibilidade de ser processado. Na altura, foram devolvidas 15 caixas com documentos.

O Departamento de Justiça tem estado a investigar este desvio de documentos confidenciais, mas não se sabe ainda se as buscas realizadas pelo FBI estão relacionados com este assunto.

Recorde-se também que está em curso uma outra investigação relacionada com as tentativas feitas por aliados do ex-Presidente para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 e a invasão do Capitólio, a 6 de janeiro do ano passado.

Como é que o FBI conseguiu autorização judicial para realizar as buscas?

Para realizar as buscas na residência de Trump, o FBI necessitou de um mandato de busca, embora não se saiba como o obteve. À partida, terá convencido um juiz sobre a existência de uma "causa provável" para se acreditar que foi cometido um crime e que havia "mais probabilidade de que a evidência de tal crime se encontrasse no local a ser investigado", assim determina a legislação norte-americana. Isto não significa, porém, que tenha sido determinado que o ex-Presidente cometeu efetivamente um crime. A realização destas buscas terá "certamente" exigido a aprovação do Departamento de Justiça, aponta o "New York Times".

Trump reagiu às buscas. O que disse?

O ex-Presidente mostrou-se obviamente descontente com a ação policial "não anunciada". Classificou as buscas como "não necessárias nem apropriadas" e garantiu que tem cooperado com as agências governamentais. "Nada assim aconteceu alguma vez com um Presidente dos EUA", disse, acrescentando que uma ação policial assim "só poderia acontecer em países do Terceiro Mundo".

Esta é uma má prática da procuradoria, a instrumentalização do sistema de justiça e um ataque de democratas de esquerda radical que desesperadamente não querem que eu concorra à presidência em 2024, especialmente como resultado das últimas sondagens”, disse Trump, comparando esta situação com o Watergate. "Qual é a diferença entre isso e o Watergate, onde os agentes invadiram o Comité Nacional Democrata?", questionou.

Depois de as buscas terem sido noticiadas, alguns apoiantes de Donald Trump deslocaram-se às imediações da residência de Mar-a-Lago com bandeiras dos EUA, manifestando assim o seu apoio ao ex-Presidente.

E a Casa Branca?

A Casa Branca garantiu não ter sido notificada sobre as buscas. Joe Biden, atual Presidente norte-americano, afirmou o mesmo, dizendo só ter tido conhecimento da ação policial através das notícias.