Reino Unido. Herdeiros de Boris Johnson a ferro e fogo

Tiraram o mesmo curso (Filosofia, Política e Economia) na mesma universidade (Oxford). Ambos casados, com duas filhas, separam-nos cinco anos de vida e também cinco anos de experiência na Câmara dos Comuns. Rishi Sunak foi eleito em 2015; Liz Truss já se sentava na bancada do Partido Conservador desde 2010. Durante mais de dois anos foram colegas no Conselho de Ministros liderado por Johnson, até Sunak se demitir do Ministério das Finanças, bater com a porta e catapultar a demissão do primeiro-ministro.

Menos de duas semanas volvidas, Sunak e Truss parecem ter esquecido qualquer afinidade passada. Protagonizaram momentos tensos nos debates televisivos, cancelaram a presença num deles, voltarão a defrontar-se segunda-feira, na BBC, e a 4 de agosto, na Sky. São os dois nomes no boletim de voto que chegará à caixa de correio dos 175 mil militantes tories a partir de 1 de agosto (0,30% da população britânica irá escolher o próximo inquilino do nº 10 de Downing Street). Até lá, o ex-ministro das Finanças e a titular dos Negócios Estrangeiros vão percorrer o país para conquistar apoios. Pode-se votar online e por via postal até 2 de setembro. O resultado é anunciado dia 5.