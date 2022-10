Esta quarta-feira é o Dia D da crise política em Itália. Afinal, que se passou? E o que se segue?

No passado dia 14 de julho, Mario Draghi apresentou a renúncia perante o chefe de Estado, Sergio Mattarella. Este rejeitou-a e exortou o primeiro-ministro a apresentar-se ao Parlamento para verificar se conta ou não com uma maioria de apoio. Esta quarta-feira é o dia em que tudo se decide. A crise pode não dar em nada, conduzir a um Governo diferente ou precipitar para este outono as eleições legislativas que, em condições normais, se realizariam na primavera de 2023.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler