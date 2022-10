Cinco dias para salvar Itália de uma crise política

Cinco dias. Tal é o prazo que os partidos políticos italianos têm para encontrar solução para a crise política desencadeada pela demissão do primeiro-ministro Mario Draghi. A situação é incompreensível para os eleitores, surgindo no momento mais inoportuno para Itália e para a União Europeia, que vê no país transalpino “o grande doente da Europa”, do ponto de vista económico.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler