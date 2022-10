Migrações: Turquia interceta 143 refugiados que tentavam chegar à Grécia

As autoridades da província turca de Izmir intercetaram hoje 143 refugiados da Síria e do Afeganistão que tentavam chegar a uma ilha grega do Mar de Mármara e detiveram dois suspeitos de tráfico de pessoas.

Segundo a agência turca de notícias Anadolu, a guarda costeira intercetou 105 migrantes de nacionalidade síria e afegã que estavam num veleiro, na baía de Koru, província de Yalova.

Dois suspeitos de tráfico de seres humanos viajavam no mesmo barco, mas a sua nacionalidade não foi revelada.

Além disso, durante a operação intercetaram outros 17 migrantes sem documentos, que chegaram à região de autocarro e táxi, e mais 21 que estavam escondidos das autoridades, acrescentou a Anadolu.

Os refugiados, incluindo mulheres e crianças, foram transferidos para a cidade turca de Izmir, onde permanecerão detidos enquanto aguardam o procedimento de repatriamento.

Esta foi a maior tentativa de fazer a viagem entre a Turquia e a Grécia desde final de maio, quando cerca de 600 migrantes foram impedidos pela guarda costeira grega de cruzar o Mar Egeu.

Atenas acusa regularmente Ancara de não tomar medidas suficientes contra os traficantes de pessoas, que enviam migrantes em barcos improvisados, a partir da Turquia, violando um acordo de 2016 entre Ancara e a União Europeia.

Por seu lado, as autoridades gregas têm sido acusadas por organizações humanitárias de repelirem à força os migrantes para águas ou território turcos, e têm reforçado os controlos nas fronteiras.

Atenas sempre negou a realização de tais ataques ilegais.