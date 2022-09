Trump a postos para se candidatar em 2024

De acordo com a edição deste domingo do jornal “The Washington Post”, tudo indica que Donald Trump já está de olhos postos na corrida presidencial de 2024 e a preparar a sua campanha para esse escrutínio. O Presidente cessante dos Estados Unidos está a fazer contactos ao mesmo tempo que diz aos seus que quer continuar a ser “uma força omnipresente na política e nos media”.

O “The Washington Post” escreve que Trump terá dito que poderá decidir a sua participação na campanha presidencial de 2024 “antes do final deste ano, o que configuraria uma potencial” ‘vendetta’ contra Joe Biden, que toma posse a 20 de janeiro de 2021.

Trump está a analisar várias formas de fazer dinheiro, participando em eventos onde os seus discursos serão remunerados, escrever um livro de memórias onde fará um acerto de contas com a sua presidência e que, ao ser publicado, será um passaporte direto para os ecrãs de televisão.

Como um náufrago que caiu do navio, Donald Trump vai tentar tudo para se manter como força política e não perder protagonismo mediático.