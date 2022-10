Covid leva eleições norte-americanas para águas desconhecidas

“Quero apenas dizer que o fim da pandemia está à vista e que o próximo ano será um dos melhores anos da história do nosso país”, prometia Donald Trump, quinta-feira. Ao fim do dia (madrugada de sexta em Portugal) soube-se que o Presidente e a sua mulher, Melania, tinham sido contaminados com o novo coronavírus e iam cumprir quarentena.

“Vai ter de haver uma mudança radical na campanha”, diz ao Expresso a investigadora Diana Soller. “Trump não poderá manter a aposta em grandes comícios com milhares de pessoas. Penso que se tornará mais prolixo nas redes sociais”, antevê a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais/Universidade Nova, recordando o que se passou em 2018 com o brasileiro Jair Bolsonaro, esfaqueado em campanha.

