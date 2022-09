Caso Jacob Blake. Detido jovem de 17 anos suspeito de envolvimento na morte de duas pessoas em manifestações antirracistas

Um jovem de 17 anos, residente no estado americano do Illinois, foi detido esta quarta-feira na sequência da morte de duas pessoas num protesto em Kenosha. As manifestações continuaram pela terceira noite consecutiva nesta cidade do Wisconsin, onde no domingo o afro-americano Jacob Blake foi alvejado várias vezes pela polícia, tendo ficado paralisado da cintura para baixo.

As autoridades anunciaram que o suspeito, cujo nome não foi revelado, está sob custódia policial por homicídio intencional de primeiro grau e aguarda uma transferência do Illinois para Wisconsin.

O advogado da família de Blake disse na terça-feira que será necessário um “milagre” para o afro-americano de 29 anos voltar a andar. Horas antes, Ben Crump, que representa a família, escreveu no Twitter que Blake está “atualmente paralisado da cintura para baixo”, acrescentando que ele e os seus entes queridos “rezam para que não seja permanente”.

Um vídeo captado por um telemóvel mostra um afro-americano, acompanhado por dois agentes policiais brancos com armas em punho, enquanto contorna um veículo todo-o-terreno. O homem é encaminhado para o interior do veículo e, assim que abre a porta e tenta instalar-se no lugar do condutor, um polícia puxa-lhe a camisa e dispara vários tiros nas costas.

O advogado de direitos civis Ben Crump afirmou na segunda-feira que os três filhos de Blake estavam no interior do veículo quando a polícia disparou, indicando ainda que a vítima estava a tentar apaziguar uma discussão entre duas mulheres.

Crump é o advogado que representa a família de George Floyd, um afro-americano que morreu asfixiado pelo joelho de um polícia branco em maio passado, na cidade de Minneapolis. O caso de Floyd desencadeou e continua a desencadear manifestações antirracismo e contra a violência policial nos EUA.

Em Kenosha, a noite passada foi a terceira de confrontos e a segunda em que os manifestantes desafiaram o recolher obrigatório entretanto decretado.