Manifestantes furam recolher obrigatório em Wisconsin: voltou a ouvir-se “no justice, no peace” nas ruas (desta vez por Jacob Blake)

O pai de Jacob Blake, o afro-americano que foi atingido por tiros da polícia pelas costas, em Kenosha, Wisconsin, diz que o filho está paralisado da cintura para baixo, embora não se saiba ainda se será uma situação permanente, conta o jornal "The Guardian" esta terça-feira. O pai de Jacob, que também se chama Jacob Blake, foi mais longe e disse que o seu filho tem "oito buracos" no corpo. "O que justificou esses tiros? O que justificou fazerem isso à frente dos meus netos? O que estamos a fazer?", questionou, em declarações ao "Chicago Sun Times".

No seguimento dos tiros, no domingo, e das manifestações e confrontos nas ruas de Wisconsin, a guarda nacional norte-americana foi convocada para travar aquela que foi a segunda noite seguida com violência e tumultos na cidade. Centenas de manifestantes furaram o recolher obrigatório imposto pelas autoridades na segunda-feira à noite e causaram estragos na cidade, incendiando vários locais por onde passavam, lançando ainda garrafas e engenhos pirotécnicos contra a polícia, entoando “no justice, no peace” (não há justiça, não há paz), conta a Sky News. Este cântico foi celebrizado durante as manifestações pela morte de George Floyd, em Minneapolis, em maio, contra a violência e abuso de força por parte da polícia sobre a comunidade negra.

Jacob Blake, de 29 anos, terá sido atingido por vários tiros quando entrava no carro, em Kenosha, num episódio que ainda está por explicar, e está no hospital numa situação estável. Horas depois do incidente, manifestantes protestaram durante a noite em Kenosha e foram registados confrontos com as forças de segurança, de acordo com imagens divulgadas pelo “Milwaukee Journal Sentinel”. Posteriormente, as autoridades locais decidiram decretar o recolher obrigatório.

“Jacob Blake foi baleado várias vezes nas costas em plena luz do dia em Kenosha, Wisconsin”, disse o governador estadual, Tony Evers, no Twitter. Afirmando desconhecer ainda “todos os detalhes” do incidente, Evers acrescentou: “O que sabemos de certeza é que ele não é o primeiro homem negro ou a primeira pessoa a ser baleada, ferida ou impiedosamente morta por indivíduos responsáveis pela aplicação da lei no nosso estado ou país.”

Evers, que convocou a guarda nacional para defender “infraestruturas críticas”, disse ainda: “Estamos ao lado de todos aqueles que exigiram e continuam a exigir justiça, equidade e responsabilidade pela vida dos negros no nosso país”, frisou ainda o governador democrata do Wisconsin”.

O recolher obrigatório, a que se juntou a mobilização de 125 membros da guarda nacional norte-americana, foi decretado até às 7h da manhã (locais) de terça-feira, escreve a BBC.

