Beirute. Número de mortos sobe para 154, há 120 feridos graves

Pelo menos 154 pessoas morreram devido às explosões que na terça-feira destruíram parte de Beirute, anunciou esta sexta-feira o ministro da Saúde libanês, Hamad Hassan, adiantando que 120 dos feridos estão em estado crítico.

O último balanço do Ministério da Saúde dava conta de 149 mortos.

Hassan indicou, ao receber uma delegação médica argelina que chegou ao Líbano para ajudar nas tarefas de socorro e resgate, que cerca de 20% dos 5.000 feridos nas explosões tiveram de ser hospitalizados.

O número de desaparecidos devido às explosões na capital do Líbano, que deixaram até 300.000 pessoas desalojadas, foi estimado em uma centena há dois dias.

As autoridades continuam com os trabalhos de resgate nas zonas mais afetadas pela explosão, nos arredores do porto, procurando sobreviventes.

Cerca de 2.750 toneladas de nitrato de amónio que estavam armazenadas no porto de Beirute estarão na origem das explosões, que levaram à declaração da capital como "zona de desastre".

Na quarta-feira foi decretado o estado de emergência em Beirute por duas semanas