Recorde a entrevista ao Expresso de Maria Ressa, Nobel da Paz 2021: “Não vou desistir. Estou do lado certo da História”

Cem anos de prisão. É o que pode acontecer a Maria Ressa se for condenada com pena máxima nas várias acusações que enfrenta nas Filipinas. Em entrevista ao Expresso, a jornalista e fundadora do site informativo “Rappler” afirma que é mais um caso de perseguição política do Presidente Rodrigo Duterte. O objetivo, garante, é intimidar e acabar com quem ousa desafiar o homem que governa o arquipélago asiático desde 2016. Duterte tem pulso forte, mas Ressa não tem medo. Ao mundo deixa um aviso: o que se passa nas Filipinas hoje é o que se passará lá fora amanhã. A Duterte faz um pedido: que deixe de fingir que governa uma democracia, já que caminha a passos largos para uma ditadura.

Estão a tentar silenciá-la?

É muito claro que sim. Basta olhar para os ataques do Governo contra mim. Tiveram início em 2016, quando começámos a denunciar os abusos da ofensiva policial lançada pelo Presidente Duterte contra o tráfico e o consumo de drogas. Foi a primeira vez que desafiámos o Governo. Seguiram-se as denúncias que fizemos sobre como usa o Facebook para manipular a população. Fomos alvo de 11 processos de investigação e casos judiciais instaurados pelo Governo. Paguei oito fianças [no valor de 3 milhões de pesos filipinos, cerca de €54 mil] e fui presa duas vezes. Em 2020, foi interessante ver como recuperaram a narrativa de 2016, de que um jornalista é um criminoso. Nessa altura dava vontade de rir, agora já não. Uma mentira repetida um milhão de vezes torna-se verdade. É assim que morre uma democracia.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.