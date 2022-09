1940 - Diário de uma Invasão: começa a Batalha de França (dia 27)

ACONTECIMENTO: Linha francesa resiste

Conquistada finalmente pelos alemães a Bolsa de Dunquerque no dia anterior, a 5 de Junho de 1940 começa a Batalha de França com um ataque geral às posições francesas ao longo dos rios Somme e Aisne. O Plano Vermelho alemão prevê uma ofensiva contra a linha defensiva de Weygand que neste primeiro dia se mantém intacta. Entretanto, Charles De Gaulle vê aceites pelo primeiro-ministro Paul Reynaud as suas condições. Graduado em general de brigada, toma posse como subsecretário da Guerra e uma das suas missões será fazer a ponte com os britânicos de cujas posições, tanto ele como o primeiro-ministro, são muito próximos.