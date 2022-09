1940 - Diário de uma Invasão: De Gaulle contra-ataca (dia 8)

ACONTECIMENTO: A carga dos tanques franceses

Numa operação clássica de ataque em pinça, os carros de combate franceses tentam cortar a extensa e vulnerável linha do avanço blindado alemão na direção do norte de França, atacando em Montcornet. A IV Divisão Blindada do coronel De Gaulle ataca por sudoeste, enquanto a I Divisão Blindada de Bruneau ataca de noroeste. Depois de alguns sucessos iniciais, os tanques franceses, que não dispõem de rádios, não se conseguem coordenar com a infantaria e muito menos com a aviação. Os Stuka começam a bombardear os blindados franceses, enquanto alguns destes caem no campo de tiro dos versáteis canhões de 88 mm alemães. Ao fim do dia os carros de combate franceses retiram depois de terem cortado por horas o fluxo de abastecimentos alemães ao longo da rota dos Panzer. Dos 85 tanques iniciais, 23 são destruídos. No 80.º aniversário destes acontecimentos o Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou Montcornet e homenageou os soldados franceses aqui caídos.