1940 - Diário de uma Invasão: Roterdão bombardeada (dia 5)

ACONTECIMENTO: Rendição holandesa

Ainda que o cessar-fogo já estivesse a ser negociado, o bombardeamento alemão de Roterdão convence as autoridades holandesas a pedir a paz. Os combatentes deporão as armas o mais tardar no dia seguinte, ainda que na província da Zelândia a resistência continue até dia 17 de Maio de 1940. Por todos os meios possíveis, incluindo aviões e barcos, militares, civis e pessoal técnico refugiam-se no Reino Unido. Alguns pilotos holandeses virão a combater três meses depois durante a Batalha de Inglaterra pela RAF. Os quatro dias de combates aos quais foram sujeitos os 250 mil elementos das forças armadas holandesas causaram-lhe 3000 mortos e sete mil feridos.