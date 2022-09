Em Itália sobe para três o número de mortos por coronavírus. Turquia, Paquistão, Afeganistão e Iraque fecham fronteiras com o Irão

Em Itália há mais uma morte por coronavírus a registar no país. Trata-se de uma mulher, doente oncológica, que estava internada em Cremona, na região da Lombardia. Ao todo, já há 132 casos detetados, 112 deles em Lombardia.

Turquia, Paquistão, Afeganistão, Iraque e Kuwait anunciaram domingo o fecho de fronteiras com o Irão ou a proibição de entrada de pessoas provenientes do país, onde o novo coronavírus já infetou 43 pessoas e provocou oito mortes.

Outros países da região anunciaram medidas de precaução para evitar a propagação do vírus, depois de o Irão se ter tornado, na quarta-feira, o primeiro país do Médio Oriente com casos de morte por infeção pelo Covid-19 e, este domingo, o que mais mortes regista depois da China.

A Turquia decidiu ainda encerrar as estradas e caminhos de ferro que atravessam a fronteira, a partir de domingo às 17h locais (14h em Lisboa), e suspender unilateralmente o tráfego aéreo, a partir das 20h locais (17h em Lisboa), o que "significa que as partidas do Irão para a Turquia param, mas as partidas para o Irão continuam".

O Paquistão anunciou o encerramento da fronteira com o Irão "devido a informações sobre casos de coronavírus no país" e o Afeganistão anunciou "a interdição temporária de qualquer viagem de ou para o Irão", por via aérea ou terrestre.