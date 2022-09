Coronavírus: Marine Le Pen quer impôr controlo de fronteiras com Itália

A presidente da Frente Nacional, Marine Le Pen, disse este domingo, que está recetiva “à restauração dos controles de fronteira com a Itália”, no caso de haver indícios que a epidemia de coronavírus — que já fez três vítimas mortais — possa ficar “fora de controle”.

Marine Le Pen foi a convidada deste domingo no programa “Grand jury RT L- LCI - Le Figaro”, e foi aí que disse ser favorável à instauração de controles sanitários nas fronteiras.

Le Pen não está sozinha nesta posição. A Câmara de Nápoles defendeu a proibição de desembarque na ilha de Ischia — uma ilha no golfo de Nápoles — a todos os visitantes que residissem na Lombardia ou no Venetto, as duas regiões italianas mais fustigadas pela pandemia.

A autarquia de Nápoles ainda tentou que este barramento fosse extensivo aos cidadãos chineses, mas foi obrigada a recuar nas suas intenções porque, como noticia o “La Repubblica”, a medida é “ilegal”, e a câmara de Nápoles não tem competências para poder barrar entradas em Ischia.