Coronavírus em Itália: 152 infetados e doze cidades isoladas

Com o número de infeções confirmadas a aumentar ao longo do dia de domingo, a Itália é o país europeu mais atingido pela pandemia de coronavírus. De acordo com a agência de notícias Ansa, ao fim da tarde de domingo, estão confirmadas 152 infeções, a que se juntam os três casos de infeção em duas mulheres e um homem que já faleceram.

A Lombardia continua a ser a província mais afetada de todas. De acordo com dados da Proteção Civil italiana citados pela Ansa, tem 110 casos de infeção confirmados, a que se juntam mais 21 na região de Venetto, nove na Emilia Romana, seis no Piemonte e dois no Lazio.

Destes 152 pacientes com infeção confirmada, 55 pessoas estão internadas, e 25 em terapia intensiva; as outras estão em atendimento ambulatório.

Os dois casos de infeção no Lazio são os do casal chinês que se encontra hospitalizado em Spallanzani. Para além destas 152 infeções, há que recordar os três óbitos: duas mulheres e um homem.

Os tradicionais festejos do Carnaval de Veneza, um dos mais célebres do mundo, que atraem anualmente milhares de turistas e visitantes à cidade dos canais, foi cancelado este domingo, como medida de prevenção da epidemia.

Luca Zaia, governador da região de Venetto, decretou que a suspensão dos festejos entraria em vigor na tarde deste domingo.

O Governo de Giuseppe Conte, que reuniu na noite de sábado em conselho de ministros extraordinário, aprovou legislação especial que prevê sanções para quem violar o isolamento das zonas mais afetadas pela epidemia, na região lombarda e no Venetto.

Numa conferência de imprensa que começou perto da meia noite em Itália, 23h00 em Lisboa, na sede da Proteção Civil, o primeiro-ministro Giuseppe Conte, disse que o principal "objetivo é proteger a saúde dos italianos".

Com o número de infeções confirmadas a aumentar ao longo do dia de sábado (22 de fevereiro), Conte, afirmou que a saúde da população "é o que é mais importante para nós. A saúde ocupa o primeiro lugar na hierarquia ideal de valores constitucionais".

Sanções para quem infringir perímetro sanitário

A violação do "procedimento de entrada e saída" do epicentro da zona onde foram detetados mais casos de coronavirus, é passivel de "sanção penal, de acordo com o artigo 650 do Código Penal", escreve o diário "Corriere della Sera" na edição digital.

As restrições impostas à circulação de pessoas nas zonas mais atingidas pelo surto, serão "avaliadas periodicamente".

Perante a escalada do número de novos casos, foi criado um perímetro de segurança no Venetto e na Lombardia, que inclui o encerramento de diversos locais de trabalho, escolas e universidades, eventos públicos, o que inclui o cancelamento dos eventos desportivos previstos para este domingo, incluindo o jogo entre o Inter de Milão e o Sampdoria.

O efeito prático desta medida é o isolamento de uma dezena de cidades, em particular na Lombardia (norte). "Nas zonas consideradas como de surto, não será autorizada nem a entrada nem a saída, à exceção de autorização particular", declarou aos media o primeiro-ministro italiano. Giuseppe Conte anunciou ainda o encerramento de empresas e escolas nessas zonas, e a anulação de todos os eventos públicos (carnavais, competições desportivas, excursões escolares, entre outros).

O chefe do Governo disse ainda que as forças de segurança já têm instruções para "agir". Se for necessário, e a os cidadãos não acatarem as instruções, haverá intervenção das "forças armadas. Mas temos muita confiança na colaboração dos cidadãos", esperando que tal não seja necessário, acrescentou.

Zona vermelha: dez cidades isoladas

O Corriere della Sera, escreve que "qualquer área em que morem ou tenham estado pessoas que testaram positivo, deve ser isolada", criando assim uma "zona vermelha", interdita à circulação.

"As vias de acesso serão controladas por carros patrulha e carabinieri, para que ninguém possa entrar ou sair, a menos que existam necessidades específicas que têm de ser previamente autorizadas" pelos serviços municipais.

Nesta primeira fase, o "cordão" de segurança será instalado nos municípios onde as atividades públicas já foram suspensas, escolas e escritórios fechados. Se a epidemia se espalhar, serão criadas áreas mais alargadas que poderão incluir mais municípios".

Como o vírus chegou a Itália

O principal surto do novo coronavírus Covid-19 encontra-se em redor de Codogno, a 60 quilómetros de Milão. A agência Lusa refere que em Codogno e mais nove localidades próximas foram encerrados todos “os locais públicos (bares, câmaras municipais, bibliotecas, escolas)”, na noite da passada sexta-feira. A única exceção são as farmácias.

Tudo inidica que a maioria dos casos que surgiram na Lombardia tiveram origem num quadro empresarial de 38 anos da multinacional Unilever — hospitalizado na última quarta-feira em Codogno, em cuidados intensivos, e que foi transferido este domingo para Pavia. No entanto, a imprensa italiana refere que ainda não é possível estabelecer com precisão quem foi o pacientte 0.

O segundo foco de contágio foi detetado na povoação de Vo' Euganeo, no Venetto. O homem de 78 anos que faleceu era daqui.