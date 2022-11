New York Times divulga vídeo do suposto momento em que míssil iraniano atinge avião ucraniano

No vídeo vê-se a explosão que ocorre no momento do impacto mas o avião em si não explode, tentando regressar ao aeroporto. O “Times” escreve que está em condições de afirmar que o avião já estava em chamas quando fez a descida para a pista, apesar de essa informação não ser percetível neste pequeno vídeo, mas sim noutros verificados pelos jornalistas do diário.

Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, disse esta quinta-feira que os serviços de informações canadianos sabem, através de fontes próprias, que o voo 752 da Ukrainian International Airlines "foi abatido por um míssil terra-ar" iraniano, mas adverte que esse míssil "pode não ter sido lançado intencionalmente". A notícia está a ser avançada pela CNN.

Antes das declarações de Trudeau foi noticiado que o avião da Ukraine International Airlines que caiu quarta-feira oito minutos após descolar do aeroporto de Teerão teria sido abatido acidentalmente por um míssil iraniano terra-ar - a garantia foi dada por fontes do Pentágono e dos serviços de informações norte-americanos e iraquianos ouvidas pela "Newsweek".

O avião, com destino a Kiev, na Ucrânia, caiu logo após a descolagem da capital do Irão, matando as 176 pessoas que seguiam a bordo. A causa do acidente, avançada inicialmente, apontava para que o aparelho teria sofrido uma avaria técnica, mas estão agora a ser avançadas outras possíveis explicações.