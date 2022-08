Eleições em Espanha: PSOE desce, direita sobe e impasse à vista

Os socialistas espanhois deverão vencer as próximas eleições, com 27,3% das intenções de votos, mas com menos dois deputados do que os alcançados em abril. O PP sobe quase cinco pontos nas sondagens e estabiliza, com 91 lugares no Parlamento, a sua posição de segunda força política do País. Santiago Abascal, o líder do Vox, o partido da extrema direita espanhola poderá torna-se a terceira figura do País, com uma percentagem de quase 14% dos votos e 46 lugares no Parlamento. Em queda estão o Podemos e o Ciudadanos, que juntos podem perder 54 dos lugares conquistados, em abril, no parlamento espanhol.

Estas são as principais conclusões da sondagem, publicada este domigo pelo diário espanhol El País. A manutenção do atual bloqueio político parece inevitável. Sem maioria absoluta e sem acordo parlamentar à vista, o líder socialista Pedro Sanchez terá de governar com um parlamento em que a direita cresce e fica apenas com menos quatro deputados do que os alcançados pelo conjunto dos partidos da esquerda espanhola.

De acordo com o El País, o PSOE volta a ganhar as eleições, com 27,3% das intenções de votos e 121 lugares no Parlamento (a maioria absoluta exige 176 deputados), mas com uma ligeira quebra eleitoral face às ultimas Legislativas, em que teve 28,7% de votos e 123 deputados. Em segundo lugar volta a estar o Partido Popular, mas com uma significativa recuperação de eleitorado: passa de 66 deputados e 16,7% dos votos, em abril, para um resultado de 21,2% e 91 lugares no Parlamento.

A maior surpresa desta sondagem vai, porém, para o Vox. O partido de extrema direita aumenta de 24 para 46 o número de lugares no hemiciclo espanhol e, com uma percentagem de 13,7% de votos (contra 10,3% registados em abril), torna-se a terceira força política do País.

Em sentido inverso, o Podemos e Ciudadanos caem a pique nesta sondagem. A maior quebra vai mesmo para o Ciudadanos de Albert Rivera que vê os seus 57 deputados reduzidos a uma bancada de apenas 14 elementos e uma percentagem eleitoral de 8,3% (em abril era 15,9%). O Podemos também sofre uma forte quebra: 12,4% de votos e 31 deputados, contra os 14,3% e 42 deputados, alcançados no passado mês de abril.