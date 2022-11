Um camião gelado, um rasto em três países, 39 corpos: o ponto da situação de uma “inimaginável tragédia humana”

O caso é trágico e faz lembrar outro com contornos semelhantes há quase 20 anos. Um camião foi encontrado esta quarta-feira de manhã com 39 corpos num parque industrial em Essex, no Reino Unido. As vítimas ainda não foram identificadas. Mas sabe-se que o condutor era Mo Robinson, um irlandês de 25 anos, oriundo da cidade de Armagh, que está detido por suspeitas de homicídio. Em 2000, foram localizados também 58 cadáveres de chineses, em Dover– o condutor era holandês e foi condenado um ano depois por homicídio.

Por enquanto, as informações sobre este caso são ainda escassas. Enquanto decorre a investigação, a prioridade das autoridades passa por identificar as vítimas, que incluem um adolescente, mas o processo pode ser “demorado”, avisam os especialistas.

Os cadáveres foram encontrados esta madrugada, por volta da 1h40, por uma equipa de uma ambulância que alertou as autoridades. Inicialmente as informações disponíveis indicavam que o camião chegara ao Reino Unido no sábado, mas depois as autoridades britânicas confirmaram que chegou apenas esta madrugada à pequena cidade de Puffleet, em Essex, vindo da cidade belga de Zeebrugge. Acredita-se que o condutor do veículo abandonou o local cerca de meia hora depois de ter chegado a Essex, refere a BBC.

O percurso escolhido pelo condutor também parece não ter sido o mais óbvio, mas as autoridades da Bulgária, do Reino Unido e da Irlanda estão a tentar reconstruir o itinerário passo a passo.

O veículo que chegou ao Reino Unido vindo da Bélgica foi registado em Varna, a terceira maior cidade da Bulgária, por uma cidadã de nacionalidade irlandesa, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros búlgaro. Há três anos que a viatura não pisava solo búlgaro, pelo que o MNE descarta à partida que as vítimas sejam nacionais.

Uma coisa parece certa: as vítimas que se encontravam no interior do camião tiveram de se submeter a temperaturas negativas que rondavam os -25º C na câmara refrigerada da viatura, durante pelo menos 12 horas.

No Facebook, o condutor tem várias fotos em que se mostra ao volante do camião – uma delas terá sido tirada já esta quarta-feira em Essex, em que se podem ver autocolantes com as palavras “O Sonho Final” e “Irlanda” no vidro do veículo. Já no Instagram o suspeito tem uma foto com veículos pesados com a seguinte frase: “Escolhe uma profissão que ames e não terás de trabalhar nem um dia na tua vida”. Várias fotos com veículos pesados de mercadorias e bebidas alcoólicas podem também ser encontradas nas redes sociais do jovem. A namorada diz não ter conhecimento de nenhum plano do suspeito, mas está disponível para cooperar com as autoridades.

São várias as dúvidas sobre esta tragédia, pelo que a polícia de Essex pede informações a quem possa saber algum dado ou testemunhado algum momento. Neste fase, o parque industrial de Waterglade, onde se encontra o camião, encontra-se encerrado e com um perímetro de segurança.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar “chocado” com o “trágico incidente” e mantém-se em contacto permanente com as autoridades da Bulgária e da Irlanda. Também a ministra do Interior, Priti Patel, manifestou-se “triste” com a notícia e garantiu que as autoridades estão a unir todos os seus esforços para apurarem as causas da tragédia.

Já o líder dos Trabalhistas, Jeremy Corbyn, lamentou esta “inimaginável tragédia humana,” apelando a uma investigação célere e séria.

Entretanto, foram também encontrados esta quarta-feira tarde nove migrantes num camião em Kent que terá passado pela zona dos ferrys de Calais, onde circulam muitos migrantes em situação ilegal. Todos foram examinados por médicos e enfermeiros antes de serem reencaminhados para os serviços de imigração britânicos

A Agência Criminal do Reino Unido e as autoridades de imigração estão a trabalhar em conjunto com vista a apurar o que sucedeu. Entre as principais suspeitas estão os crimes de tráfico humano e imigração ilegal.