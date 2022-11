Encontrados 39 corpos num camião no Reino Unido: polícia confirma que motorista passou a fronteira no sábado

Foram encontrados 39 corpos num contentor de um camião num parque industrial em Essex, a pouco mais de uma hora de Londres, confirmou a polícia local numa conferência de imprensa esta manhã. A comunicação social britânica diz que as vítimas são 38 adultos e um adolescente.

A número 2 da polícia de Essex, Pippa Mills, confirmou que o camião estava no Reino Unido desde sábado. Mills, aqui citada pela BBC, revelou ainda que o motorista, um norte-irlandês de 25 anos, continua detido por suspeitas de homicídio. O Ministério das Relações Exteriores da Bulgária revelou posteriormente que o veículo foi registado na Bulgária por uma mulher de nacionalidade irlandesa.

A prioridade, que promete um processo demorado, continua a ser a identificação das vítimas, garante Mills. A número 2 da polícia de Essex pediu informações a quem possa saber algo sobre aquele caso.

Os corpos foram encontrados antes das duas da manhã por elementos de uma ambulância, que acionaram depois o alarme para as autoridades, informa a Sky News.

Antes da conferência de imprensa, foi publicado um comunicado assinado pelo superintendente da polícia de Essex: "Este é um acidente trágico no qual um grande número de pessoas perdeu a vida. As nossas investigações estão em desenvolvimento para estabelecermos o que aconteceu".

O camião terá chegado ao Reino Unido proveniente da Bulgária, um dado que não foi confirmado na conferência de imprensa. A entrada em território britânico terá acontecido por Holyhead, uma cidade costeira no norte do País de Gales.

O primeiro-ministro irlandês disse esta manhã que "alguns relatórios" indicam que o camião poderá ter passado pelas estradas nacionais. "Vamos colocar em marcha qualquer investigação que seja necessária se for declarado que o camião passou pela Irlanda", garantiu Leo Varadkar.

O parque industrial de Waterglade, onde o contentor foi encontado, está encerrado.

"Estou chocado", admite Boris Johnson

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reagiu à notícia no Twitter: "Estou chocado com este acidente trágico em Essex. Estou a receber atualizações regulares e o Ministério do Interior está a trabalhar com a polícia de Essex para percebermos o que aconteceu exatamente. Os meus pensamentos estão com aqueles que perderam as suas vidas e com os familiares".

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Bulgária já comentou à imprensa daquele país que a "embaixada está em contacto com as autoridades locais".

A BBC recorda um caso semelhante que remonta a 2000, quando foram encontrados num contentor de um camião 58 chineses sem vida, em Dover. O condutor da viatura, um holandês, foi condenado no ano seguinte por homicídio.

* Notícia atualziada às 16h17