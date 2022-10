A maior favela do Brasil vai ser urbanizada 'a la' Argentina

A Rocinha, maior favela do Brasil, será urbanizada tendo como modelo e inspiração a favela Vila 31 de Buenos Aires, anunciou o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Em declarações a jornalistas, Witzel referiu que o projeto pretende copiar um modelo de urbanização criado pelo governo do presidente Mauricio Macri que transformou uma das principais favelas de Buenos Aires.



O modelo argentino será aplicado inicialmente na Rocinha, a maior favela do Brasil e uma das maiores da América Latina. O projeto prevê moradias novas, rede de água e esgoto, árvores, praças, iluminação e ruas onde hoje é um labirinto de construções amontoadas e com infraestruturas improvisadas. Nos próximos dias, engenheiros brasileiros irão a Buenos Aires para adaptar o modelo.

A urbanização de favelas cariocas a partir da experiência argentina vai incluir outras nove favelas, das 750 que existem no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro visitou Buenos Aires, onde foi inaugurada a maior exposição de Turismo da América Latina. Witzel admitiu que o Rio de Janeiro perdeu muitos turistas devido à violência, mas que os números de homicídios caíram para metade desde que assumiu o governo local, em janeiro.



Wilson Witzel quer ainda aprofundar a cooperação entre a Polícia Civil do Rio de Janeiro com a Polícia Federal argentina para evitar o tráfico de armas que alimenta o tráfico de drogas e as milícias naquela cidade brasileira.