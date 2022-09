Amazónia ardeu o equivalente a 4,2 milhões de campos de futebol em agosto

A Amazónia continua a arder, apesar de o volume de notícias e declarações alarmadas sobre o tema ter abrandado. Aquele território rico em biodiversidade vai ardendo e, como se sabe, bateu vários recordes negativos. Um deles é a área devastada pela impiedade das chamas em agosto, que foi quatro vezes maior do que o que aconteceram agosto de 2018.

No mês que passou, 29.944 quilómetros quadrados da Amazónia vestiram a cor da cinza. Ou seja, recorrendo à medida universal que alguém escolheu para ajudar a decifrar vastas áreas castigadas, o fogo queimou o equivalente a 4,2 milhões de campos de futebol. Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

De acordo com a publicação “Notícias Uol”, em agosto de 2018, cada foco de incêndio traduziu-se em 580 metros quadrados queimados; desta vez, um ano depois, a média foi 800 metros quadrados. O INPE registou 30.901 focos de incêndios só em agosto. A área total do território da Amazónia é 5,5 milhões de quilómetros quadrados.

“Muita gente no Brasil que nem sabia o que era a Amazónia”

Jair Bolsonaro apelou ao povo brasileiro, na terça-feira, para dar um murro na mesa simbólico, sugerindo aos brasileiros saírem à rua no próximo sábado de verde e amarelo.

“A gente apela para quem está a ouvir-nos”, desafiou Bolsonaro, “para quem está em Brasília, quem porventura estiver no Rio de Janeiro, em São Paulo, que compareça de verde e amarelo. Eu lembro que, lá atrás, um Presidente falou isso e deu-se mal. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é o Brasil. Não é para me defender ou defender quem quer que seja. É para mostrar ao mundo que aqui é o Brasil. Que a Amazónia é nossa.”

E acrescentou: “Um presidente lá do outro lado do Atlântico [Emmanuel Macron, Presidente de França] resolveu falar uma coisa que tocou a todos nós: falar em soberania relativa [da Amazónia] mexeu connosco. Connosco, brasileiros, e com os demais países da região amazónica. Nós queremos, sim, tirar uma posição disso. Isso serviu para acordar muita gente no Brasil que nem sabia o que era a Amazónia”